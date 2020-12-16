Кампала, , 12:04 — REGNUM Нигерийские музыканты Omah Lay и Tems были освобождены из-под стражи в Уганде после того, как обвинения против них за предполагаемые нарушения мер по борьбе с COVID-19 были сняты. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление угандийской певицы Bebe Cool.

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Угандийская полиция пока никак не прокомментировала случившееся.

Министр иностранных дел Нигерии Джеффри Оньяма ранее написал в своём аккаунте в Twitter, что правительство взаимодействует с угандийскими властями на «самом высоком уровне», чтобы обеспечить освобождение певцов.

В субботу, 12 декабря, музыканты провели концерт в столице Уганды, Кампале.

Они предстали перед судом в понедельник, 14 декабря, по обвинению в «небрежных действиях, которые могут привести к распространению инфекционного заболевания», и должны были появиться на скамье подсудимых снова 16 декабря.

Bebe Cool написала в Twitter, что музыкантов освободили и опубликовала судебный документ, который предписывал их освободить.

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