Нижний Новгород, , 11:52 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 16 декабря выявили 492 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 489 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 62 303 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За минувшие сутки выписаны по выздоровлении 445 человек, всего выздоровели с начала пандемии 55 570 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 14 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1407 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7647 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,1 тыс. коек, 857 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,99. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда также увеличился и составляет 20% по состоянию на утро 16 декабря.