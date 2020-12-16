Петропавловск-Камчатский, , 11:50 — REGNUM Минтранс Камчатки направил в Минвостокразвития РФ свои предложения для повышения транспортной доступности края. Власти региона предложили увеличить количество мест в самолётах в салонах эконом-класса, предназначенных для льготной категории пассажиров, и увеличить финансирование из федерального бюджета для субсидирования тарифов.

Читайте также: Единая дальневосточная авиакомпания будет создана до конца 2020 года

В летний период ситуация с льготными билетами на рейсы из Петропавловска-Камчатского в Москву остаётся сложной. Минтранс региона предложил 30% мест в эконом-классе зарезервировать для льготников.

«Также необходимо рассмотреть возможность дополнительного финансирования из федерального бюджета на субсидирование льготных билетов. Эти предложения направлены в Минвостокразвития РФ», — сказали ТАСС в Минтрансе Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, Единую дальневосточную авиакомпанию создадут до конца 2020 года на базе «Авроры». В наблюдательный совет войдут главы всех дальневосточных регионов и представители правительства РФ. Об этом стало известно на заседании совета ДФО под председательством полномочного представителя президента РФ Юрия Трутнева, который состоялся во Владивостоке.