Москва, , 11:49 — REGNUM Тяжёлое течение COVID-19, особенно у пожилых людей, вызывает необратимые поражения легочной ткани. Об этом сообщил ведущий специалист Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Фёдор Лисицын.

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"Необратимые изменения, да, к сожалению, это так. Тяжелые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению легких, легочной ткани», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что фиброз лёгочной ткани у пожилых людей также может встречаться после тяжело перенесенной пневмонии или других лёгочных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве РФ сообщили, что пожилые люди с сахарным диабетом особенно уязвимы перед новой коронавирусной инфекцией. Смертность пациентов в возрасте от 70 до 79 лет возрастает при заражении новым вирусом на 20%.

Опасность COVID-19 возрастает с возрастом пациента. Для больных диабетом в возрасте от 60 до 69 лет она составляет 12,9%, в 70−79 лет — 20,3%, старше 80 лет — 27,1%.