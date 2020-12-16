Кызыл, , 11:49 — REGNUM Семейные торжества стали причиной заражения коронавирусом в 30% случаев в Туве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Кызыла со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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48% носителей заразились из-за несоблюдения дистанции, а ещё 12% — во время езды в маршрутках и автобусах. Кроме того, многие заразившиеся связывают своей инфицирование с участием в массовых мероприятиях.

«Инспекторами было выявлено 18 грубых нарушений, где на семейные торжества собирались от 60 до 200 человек», — отметили в мэрии.

В связи с этим сотрудники мэрии с правоохранителями начали проверки банкетных залов города, которым разрешено проводить мероприятия с участием не более 50 гостей. В ходе рейда нарушение было выявлено в одном заведении. На собственника составлен административный протокол.

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