Мурманск, 16 декабря 2020, 11:48 — REGNUM В Мурманской области начали использовать автоматическую систему информирования больных COVID-19 и контактных лиц о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
Результаты тестов на коронавирусную инфекцию размещаются в единой информационной системе, которой пользуются и санитарные врачи, и медицинские учреждения. Автоинформатор Ропотребнадзора звонит тем, чей тест положительный. Если человек не ответил на звонок или не дослушал уведомление полностью, автоинформатор позвонит еще раз.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области началась вакцинация от COVID-19. Первыми прививку сделали медики, большинство из них чувствует себя хорошо.