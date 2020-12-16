Мурманск, , 11:48 — REGNUM В Мурманской области начали использовать автоматическую систему информирования больных COVID-19 и контактных лиц о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«Раньше мы выписывали постановление об изоляции в бумажном виде, и был период, когда бригады лично доставляли их заболевшим на дом. Для того, чтобы оперативно информировать людей с положительным тестом и контактных лиц о необходимости изолироваться, мы запустили автоматическую систему», — пояснил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Мурманской области Александр Сергеев.

Результаты тестов на коронавирусную инфекцию размещаются в единой информационной системе, которой пользуются и санитарные врачи, и медицинские учреждения. Автоинформатор Ропотребнадзора звонит тем, чей тест положительный. Если человек не ответил на звонок или не дослушал уведомление полностью, автоинформатор позвонит еще раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области началась вакцинация от COVID-19. Первыми прививку сделали медики, большинство из них чувствует себя хорошо.