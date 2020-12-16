Стокгольм, , 12:11 — REGNUM За первые девять месяцев текущего года в шести из семи университетских больниц Швеции врачи, медсестры и младшие медсестры отработали почти 1,5 миллиона сверхурочных часов, оказывая стационарную и неотложную помощь пациентам с COVID-19. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

В статистику вошли трудовой график университетских больниц Стокгольма, Гётеборга, Сконе, Эребру, Умео и Уппсалы. В общей сложности медсестры, младшие медсестры и врачи в этих больницах с января по октябрь 2020 года отработали почти полтора миллиона часов сверхурочно. Эта цифра более чем на 200 000 часов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На больницу Каролинского университета приходится большая часть сверхурочных часов — 490 000.

«Это явно связано с пандемией коронавируса», — заявила глава кадрового отдела медучреждения Патрисия Эноксон.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы не в состоянии»: власти Швеции признали ошибки в борьбе с пандемией

Читайте развитие сюжета: Госэпидемиолог Швеции отказался признать недостатки в своей работе