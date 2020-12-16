Абакан, , 11:47 — REGNUM В Хакасии умерли ещё четыре пациента с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в правительстве республики.

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Скончались 89-летняя, 84-летняя, 61-летняя и 67-летняя женщины.

Таким образом, жертвами COVID-19 в Хакасии стали уже 143 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 14 949 носителей коронавируса.

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