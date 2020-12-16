Воронеж, , 11:46 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 16 декабря в региональном оперативном штабе. Накануне, 15 декабря, было подтверждено 385 случаев заражения.

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Всего за период пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 40 390 человек. Выздоровевшими из этого числа признаны 38 758 пациентов, в том числе 383 человека выписаны за минувшие сутки.

Значительно за последние 24 часа выросло число умерших ковид-пациентов — в статистику вошли ещё 19 человек. Общее число жертв коронавируса в Воронежской области составляет 1 097 человек.