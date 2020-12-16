Вашингтон, , 11:46 — REGNUM В многопользовательской фэнтезийной игре Spellbreak в жанре «королевской битвы» стартовала первая глава. Об этом 15 декабря сообщила Twitter-страница проекта.

Первая глава получила навзвание «Чародейская буря» (The Spellstorm), отмечается, что она добавила в игру много интересных функция для магов-новичков. В Spellbreak также появились 72 новых квеста, в число которых входят как сюжетные приключения, так и «квесты чести» (для доступа к ним необходимо пройти главу).

В игру были добавлены новые NPC (неигровые персонажи) и изменения мира. Кроме того, игра появилась в сервисе Steam.

https://twitter.com/PlaySpellbreak/status/1338916748158898176

Напомним, релиз Spellbreak состоялся 3 сентября 2020 года на платформах PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и ПК. Разработкой игры занимается студия Proletariat, Inc.

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