Анкара, , 12:01 — REGNUM Комендантский час, который введен турецким правительством в период с 31 января 2020 года по 4 января 2021 года, не будет распространяться на туристов из-за рубежа. Об этом 16 декабря сообщил представитель министерства культуры и туризма Турции.

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"Комендантский час не будет действовать на туристов, по крайней мере до тех пор, пока не будут введены какие-либо другие дополнительные ограничения, предусматривающие это», — приводит ТАСС слова представителя турецкого ведомства в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в стране вводится непрерывный комендантский час в период с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января в качестве меры борьбы с распространением коронавируса.

При этом позднее посольство РФ в Турции сообщило, что под данные ограничения не попадут «лица, приобретающие у туристических агентств туры, пакетные туры, услуги по размещению и трансферу, при перемещении на общественном транспорте и предъявлении соответствующего документа, подтверждающего их туристический статус».