Москва, , 11:46 — REGNUM В Москве за минувшие сутки выявили 5028 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 390 человек меньше, чем сутками ранее, когда исследования подтвердили заражение 5418 человек. Москва лидирует среди регионов РФ по числу новых случаев, но разрыв с Санкт-Петербургом, идущим на втором месте, снижается — там выявили 3758 заражённых коронавирусом.

Всего в Москве за пандемию выявили свыше 708,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.