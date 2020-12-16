Душанбе, , 11:42 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Душанбе Рустам Эмомали приняли участие в запуске первой очереди предприятия по производству светодиодных ламп, сообщает 16 декабря издание «Авеста».

Предприятие выпускает более 100 наименований продукции, а на производстве задействованы 40 человек. Предприятие мощностью 1,2 млн лампочек в год ориентировано на внутренний рынок.

Главе государства также представили производство полипропиленовых мешков «Гаюр-Пак». Это предприятие также производит 2,5 млн тонн цемента. Таким образом, 80% мешков будет выпускать для нужд компании.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—сентября 2020 года в Таджикистане произвели 3,237 млн тонн цемента, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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