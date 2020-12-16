Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM Ещё 28 жителей Ростовской области стали жертвами COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 декабря.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 женщин в возрасте от 58 до 83 года и 15 мужчин в возрасте от 50 до 83 лет. Пациенты страдали несколькими хроническими заболеваниями.

Жертвами коронавируса за весь период пандемии стали 1 тыс. 730 жителей Ростовской области.

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