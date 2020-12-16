Москва, , 11:42 — REGNUM Вакцинация в России от COVID-19 является сегодня добровольным делом. Тогда зачем готовят реестр вакцинированных граждан, пока неясно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Смысл в реестре появится только, если эта категория граждан получит какое-то преимущество.

В Европе обсуждают перемещение из страны в страну, если человек привит от коронавируса.

Возможно, и у российских властей есть такие планы», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в России появился реестр граждан, вакцинированных от COVID-19. По данным Минздрава, в него уже внесены 28, 5 тыс. человек.

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