Ульяновск, , 11:41 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус больше превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 324 и 289. Новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 16 декабря, в Ульяновской области всего лабораторно подтверждено 32 062 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 289.

Выздоровели в регионе 29 113 человек, из них за последние сутки победили коронавирус 324 пациента. Доля выздоровевших в Ульяновской области составляет 90,8%.

Новых летальных исходов нет. Напомним, с начала пандемии от COVID-19 в Ульяновской области скончались 415 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая в Ульяновской области проводится акция «Спасибо медикам», в рамках которой медицинские работники, которые трудятся в ковидных госпиталях, лечатся в санаториях, бесплатно посещают экскурсии и культурные мероприятия.