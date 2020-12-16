Салехард, , 11:41 — REGNUM На Ямале стартовала работа колл-центра аудиоконтроля заболевших коронавирусом. В нём работают студенты Ямальского много профильного колледжа, сообщает пресс-служба главы региона.

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Колл-центр поможет высвободить медиков в условиях большой загруженности из-за пандемии. Студенты колледжа обзванивают пациентов сCOVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, выясняя состояние их здоровья. Информация вносится в электронную медицинскую карту.

«В колл-центре работают студенты старших курсов отделений «Сестринское дело» и «Лечебное дело». Предварительно ребят обучили сотрудники окружной больницы, также студенты весной прошли курс по работе с пациентами, заболевшими COVID-19. В этот курс входила, в том числе, психологическая помощь пациентам», — сообщила заместитель директора Ямальского многопрофильного колледжа Наталья Казановская.

Отмечается, что работа в колл-центре будет засчитана, как практика в медицинских организациях. И студенты получат социальную выплату в размере семь тысяч рублей в месяц.