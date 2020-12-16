Уфа, , 11:41 — REGNUM 157 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба главы региона.

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Всего в регионе за весь период пандемии было выявлено 16 629 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 13 372 человека, в том числе 226 человек за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах продолжают лечение 795 человек, а 2351 человек лечатся на дому.

Сообщается, что за сутки в республике была констатирована смерть трёх пациентов с COVID-19, а всего в регионе скончались 111 таких пациентов.

Согласно данным на 15 декабря в республике было выявлено 416 случаев внебольничной пневмонии, при этом выздоровели 399 пациентов. В республике также выявили 155 случаев заражения коронавирусом.

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