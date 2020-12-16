Якутск, , 11:42 — REGNUM В Якутии при морозах в — 50 градусов местные жители занимаются «моржеванием» в прорубях. К ним присоединяются иностранцы-экстремалы.

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В селе Чурапча 17 лет существует клуб, где участники занимаются зимним купанием в проруби. В клубе двадцать человек, все старшего возраста, которые не боятся даже 50-градусных морозов.

В гости к чурапчинским «моржам» приезжают туристы из Японии, Франции, Южной Кореи. В разные годы они купались в проруби вместе с якутскими «моржами», пишет News.Ykt.Ru.

«Холод — это чудесный дар природы. Не надо воспринимать его как врага, он наш союзник. Поэтому надо заниматься на холоде. Конечно, во всем надо знать меру. Но рациональные оздоровительные занятия помогают поддерживать здоровье», — рассказали любители ледяных прорубей.

Как сообщало ИА REGNUM, в парках Москвы открылись места для любителей моржевания.