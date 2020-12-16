Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM В Свердловской области за 15 декабря выявили 395 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили у 195 человек. Также такие случаи выявлены в Алапаевске, Артёмовском, Берёзовском, Бисерти, Камышлове, Нижней Салде, Первоуральске и ряде других муниципалитетов.

С начала пандемии в регион выявили уже 52 536 заразившихся. Выздоровели 44 817.