Пенза, , 11:36 — REGNUM Коронавирус с начала пандемии по состоянию на 16 декабря выявлен у 23 097 жителей Пензенской области, за сутки заболели еще 188 человек. Накануне инфицированы были 182 пациента. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 19 164 заболевших, за сутки — 123 человека. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 280 пензенцев. За сутки жертвами COVID-19 стали еще два человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России за январь — октябрь 2020 года общее количество умерших, по данным Росстата, достигло 1,661 млн человек. Это показатель на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Кроме того, уровень смертности за десять месяцев 2020 года превысил максимальные показатели последних десяти лет.

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