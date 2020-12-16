Москва, , 11:43 — REGNUM Для предотвращения новых пиков заболеваемости COVID-19 российские власти должны вести более жесткий контроль за соблюдением режима ношения защитных масок в общественных местах, а также наблюдать за уже заболевшими людьми. Об этом 16 декабря сообщила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова.

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"Чтобы избежать резкого всплеска заболеваемости в любом регионе России, властям все-таки надо ужесточать контроль за ношением масок в общественных местах, особенно в магазинах, строже проверять въезжающих, причем включая и постоянно живущих в регионе, но выезжающих за пределы, контроль за больными и членами семей, находящимся на карантине», — приводит ее слова РИА Новости.

Также эксперт отметила, что рост числа выявляемых случаев заражения в некоторых российских регионах связан с тем, как население относится к введенным из-за пандемии ограничениям.

«Меры со стороны властей приняты во всех регионах — ношение масок, работа и учеба на удаленке, въезд в регион со справками, но дают результат только при ответственном отношении граждан, но, к сожалению, многое люди игнорируют», — уточнила Егорова.

При этом она отметила, что точным образом определить причину того, почему происходит рост или падение числа заразившихся SARS-CoV-2 и умерших от COVID-19, можно будет только при совместном рассмотрении динамики пандемии медиками, статистиками и экономистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за истекшие сутки было выявлено 26 509 новых носителей коронавируса.