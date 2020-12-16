Ижевск, , 11:29 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике было зарегистрировано также четыре летальных случая.

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Умерла 88-летняя женщина, а также трое мужчин в возрасте 78, 80 и 85 лет. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 277 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 16 декабря, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 346 человек, из которых четверо жителей республики умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 декабря в регионе выявили 208 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано также 208 новых носителей SARS-CoV-2, показатель является максимальным приростом заражений за сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 16 658 случаев.

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