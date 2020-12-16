Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Петербургская биотехнологическая компания «Биокад» (BIOCAD) начала поставлять вакцину «Спутник-V» от COVID-19, разработанную Центром им. Гамалеи, для масштабной вакцинации от коронавируса в России. Об этом 16 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.

BIOCAD начал поставку вакцины от COVID-19 Пресс-служба BIOCAD

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По словам генерального директора компании Дмитрия Морозова, в проектах по вакцинам задействовано более 400 сотрудников компании, в них и инвестировано уже порядка 500 млн рублей собственных средств.

В декабре текущего года BIOCAD планирует выпустить 1 млн доз вакцины.

«Со временем компания намерена нарастить объем выпуск до 3−4 млн доз в месяц для того, чтобы максимально содействовать закрытию внутренней потребность страны в вакцине», — отметил Морозов.

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