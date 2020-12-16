Москва, , 11:29 — REGNUM В России появился реестр граждан, вакцинированных от COVID-19. По данным Минздрава РФ, в реестр уже внесены 28 тыс. 500 человек, сделавших прививку, передает 16 декабря BFM.ru

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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что по данным на 2 декабря вакцинированы от коронавируса более 100 тыс. человек.

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А по заявлению главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, по состоянию на 10 декабря, только препаратом «Спутник V» были привиты около 150 тыс. граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация против COVID-19 стартовала во всех регионах России. Первой стала Москва: прививочные пункты в столице открылись 4 декабря.

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Вакцинировать сотрудников от COVID-19 готова каждая пятая компания