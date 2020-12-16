Челябинск, , 11:26 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил главам муниципалитетов провести в каждой территории «Ёлку желаний». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Он отметил, что праздник для детей должен состояться даже несмотря на коронавирусную пандемию. Особо это касается детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию При этом праздники нужно провести с соблюдением предписаний Роспотребнадзора.

Отметим, акция «Ёлка желаний» начнётся в Челябинской области на этой неделе. В рамках неё предстоит исполнить желания, которые загадали на Новый год дети из семей в трудной жизненной ситуации.