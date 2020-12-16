Москва, , 11:26 — REGNUM Сразу 54 вагона с гуманитарной помощью от МЧС РФ были направлены в Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

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«В Нагорный Карабах из восьми городов России направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом около 1200 тонн», — говорится в сообщении.

Как ожидается, вагоны прибудут в регион в ближайшие дни.

Отмечается также, что сотрудники МЧС совместно с нагорно-карабахскими органами выявили в 43 населенных пунктах разрушения более 2,6 тысяч объектов, 220 из которых — социально значимые, что позволило ведомству оценить ущерб и оперативно отправить три гуманитарных конвоя со строительными материалами и предметами первой необходимости: «Всего — около 352 тонн».