Ижевск, , 11:24 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 декабря выявили 208 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано также 208 новых носителей SARS-CoV-2, показатель является максимальным приростом заражений за сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 16 658 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 177 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 13 046 человек. 277 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались четверо жителей республики. Днем ранее стало известно также о четырех летальных случаях.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3335 человек. Из их числа 2385 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 768 — в состоянии средней степени тяжести, 182 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, детские утренники в Удмуртии пройдут без участия родителей и аниматоров. Такое решение принял оперативный штаб республики на фоне сложной эпидемиологической ситуации. При этом детские сады могут организовать предновогодние мероприятия собственными силами, а фото и видеосъемка допускается по общему решению родителей.

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