Самара, , 11:26 — REGNUM Новогодние корпоративы запретили проводить в Самарской области. Соответствующее постановление главы региона 16 декабря опубликовано на сайте областного правительства.

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Согласно опубликованному документу, на территории Самарской области запрещается проводить новогодние корпоративные мероприятия. Кроме этого, по 17 января 2021 года включительно продлён запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых центрах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области продлили по 17 января режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а организации и предпринимателей региона обязали не допускать граждан этой категории в кинозалы, спортивные клубы, театры, фитнес-центры и культурно-досуговые учреждения.

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