Новосибирск, , 11:17 — REGNUM Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области прокомментировало инцидент с высадкой ребёнка из общественного транспорта из-за отсутствия маски. Как заявили в министерстве, с перевозчиком проведена разъяснительная беседа, передаёт корреспондент.

Транспорт в условиях пандемии © ИА REGNUM

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Напомним, что ранее стало известно, что девятилетнего школьника высадили из автобуса из-за отсутствия маски. Позже выяснилось, что ребёнок потерял её по дороге из школы. Проехать ему нужно было с остановки Лазурной до Плющихинского жилмассива — около двух километров. На улице в этот день было — 16 °C.

«Важно помнить, что ребёнок — это особый пассажир и просить его покинуть автобус в случае, если он зашёл без средств индивидуальной защиты, недопустимо. Кроме того, с начала текущего учебного года министерство неоднократно рекомендовало компаниям-перевозчикам иметь дежурный запас масок для предотвращения конфликтных ситуаций и сохранения здоровья несовершеннолетних пользователей пассажирского транспорта. Большинство перевозчиков откликнулись на рекомендации, и в подобных случаях проблем не возникало, — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. — Представителями Минтранса региона с перевозчиком, допустившим высадку ребёнка, проведена разъяснительная беседа о недопущении конфликтных ситуаций с детьми. Руководителям всех автотранспортных предприятий в очередной раз сказано о важности заботы о жизни и самочувствии детей. Запас средств индивидуальной защиты, находящийся в салоне общественного транспорта, исключит неприятные ситуации».

В минтрансе уточнили, что за время проведения рейдов с мая 2020 года ни одного замечания перевозчикам по нахождению в салоне автобусов детей без масок не было сделано.

Также новосибирским перевозчикам напомнили о недопущении халатного отношения к детям, оказавшимся без средств для оплаты проезда, в особенности в период морозов. Соответствующие письма будут направлены всем перевозчикам.