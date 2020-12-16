Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выписали после лечения от COVID-19 в три раза больше людей, чем выявили новых зараженных — 673 выздоровевших против 224 заразившихся. Об этом 16 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Суточное число новых носителей увеличилось на четыре человека, а выздоровевших — на 357 человек.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 20 400 инфицированных жителей, из них 18 072 человека выздоровели. К сожалению, 183 человека умерли.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Ленобласти, по состоянию на 7 часов утра 16 декабря, в регионе развернута 2881 койка для пациентов с COVID-19, свободна 651 койка (22,5%).

На койки для лечения COVID-19 в медицинские организации Ленинградской области за минувшие сутки поступили 254 человека, из них 85 — с подтвержденным диагнозом COVID-19, а 169 — с внебольничными пневмониями. На аппаратах ИВЛ находится 129 пациентов.

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