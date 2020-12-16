Москва, , 11:16 — REGNUM В декабре 2020 года жители России в среднем за одну покупку в магазине тратили на мандарины 104 рубля. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании российского оператора фискальных данных «Платформа ОФД» за период с 1 по 13 декабря.

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При этом отмечается, что граждане стали покупать фрукты реже.

«С 1 по 13 декабря 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число покупок мандаринов снизилось на 10%, объём продаж в денежном выражении вырос на 3%», — говорится в исследовании, которое приводит газета «Известия».

Аналитики связали падение частоты покупок с нежеланием граждан на фоне пандемии коронавируса лишний раз ходить в магазин.

Что касается повышения цен на мандарины, то, как поясняют эксперты, прежде всего это связано с тем, что зимой большую часть овощей и фруктов ввозят в Россию из-за рубежа, а значит, стоимость товаров исчисляется в иностранной валюте. Кроме того, возросли издержки на логистику, которую из-за пандемии COVID-19 поставщики были вынуждены пересмотреть.

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«Это также отразилось на стоимости продукции для конечного клиента. Более того, сказывается и нежелание потребителей лишний раз приходить в магазин: из-за этого люди делают больший набор товаров за один раз», — пояснил представитель оператора фискальных данных.

В компании добавили, что также изменился средний чек на шампанское. Он прибавил 21% к декабрю прошлого года и составил 410 рублей, хотя за год стоимость напитка ощутимо не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования федерального сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру», жители России потратят на новогодний стол в среднем менее 6 тыс. рублей. В эту сумму включены нарезки из мяса и овощей, салаты «Оливье», «Мимоза» и «Селёдка под шубой», бутерброды и тарталетки с сыром или икрой, горячие блюда из мяса и рыбы, а также сладости, мандарины, газировка и компот. Алкогольные напитки в расчёт не принимались.