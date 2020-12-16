Джакарта, , 11:13 — REGNUM В центре вулканологии Индонезии оценивают состояние вулкана Семеру, который находится на высоте 3676 метров над уровнем моря и расположен в провинции Восточная Ява, сообщает Antara.

«Команда специалистов отправилась на место, чтобы провести исследования для оценки активности вулкана Семеру», — говорится в заявлении центра вулканологии Индонезии.

В Индонезии существует четыре уровня вулканической активности: уровень I (нормальный), уровень II (предупреждение), уровень III (тревога) и уровень IV (опасность).

Вулкану Семеру присвоен второй уровень вулканической активности. Жителям рекомендуется не заниматься какой-либо деятельностью в радиусе 1 км от кратера вулкана и не приближаться на расстоянии 4 км к юго-восточной стороне вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Семеру побудило правительство Восточной Явы в Индонезии продлить режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее в материале: В Индонезии продлили режим ЧС из-за извержения вулкана