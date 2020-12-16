Благовещенск, , 11:13 — REGNUM В Приамурье доставили уже третью партию вакцины от коронавируса. Поступившие 500 доз «Спутник V» направят на вакцинацию медработников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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В двух больницах Благовещенска, а также в Белогорске, Тынде, Зее, Шимановске, Свободном оборудованы прививочные пункты, в которых вакцинируют медработников из всех учреждений здравоохранения. Планируется также открыть ещё один прививочный пункт в Благовещенске и в Селемджинской больнице.

В Приамурье первая маленькая партия «Спутник V» была направлена на вакцинацию медработников из «красной зоны». Во второй поставке было 500 доз — их также отдали работникам здравоохранения, которые непосредственно контактируют с коронавирусными пациентами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили ещё 149 новых случаев заражения коронавирусом (накануне 151). Суточный темп прироста составил 1,1%.