Москва, , 11:24 — REGNUM Рост количества фейковых сообщений о новогоднем локдауне в России зафиксировали волонтеры Лиги безопасного интернета. Об этом 16 декабря рассказала журналистам директор лиги Екатерина Мизулина.

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По словам директор лиги, число фальшивых сообщений о вакцине и вакцинировании в России продолжает расти.

«Мы видим шквал подобных публикаций во всех соцсетях как внутри России, так и за ее пределами», — указала она, добавив, что в настоящее время выявлено 2722 фальшивых публикации на эту тему.

«Мы видим большое количество фейков о введении режима полного локдауна в новогодние праздники во всей России», — отметила Мизулина.

В то же время она указала, что растет число фейковых новостей о якобы принуждении сотрудников правоохранительных органов РФ и военных к вакцинации от COVID-19. За рубежом, по словам Мизулиной, чаще всего фальшивые новости сообщают «о неэффективности вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, поставки препарата «Спутник V» для проведения масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в России начала компания Biocad.