Лима, , 11:09 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер приключенческого экшена Tunche. Его опубликовали 15 декабря на YouTube-канале издательства HypeTrain Digital.

В Tunche геймеры возьмут на себя управление одним из пяти персонажей и отправятся в амазонские джунгли, чтобы раскрыть тайну фантастического существа Тунче. Релиз проекта ожидается весной 2021 года.

Напомним, трейлер игры Tuche показали в рамках презентации Indie World от компании Nintendo. На ней также представили трейлере других инди-проектов, которые выйдут на консоли Switch.

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