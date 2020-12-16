Абакан, , 11:08 — REGNUM По состоянию на 16 декабря в Хакасии выявлено 14 949 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждён 181 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Выздоровели 11 716 человек, в том числе 247 — за прошедшие сутки.

Амбулаторное лечение получает 2391 человек. На стационарном лечении находятся 699 пациентов, в том числе 43 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Хакасии было подтверждено 178 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии скончались ещё четыре пациента с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Хакасии скончались 143 пациента с коронавирусом