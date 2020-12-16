Москва, , 11:06 — REGNUM Регионами России с наименьшими темпами суточного прироста носителей коронавируса стали Алтай, Тува и Ненецкий автономный округ. Об этом 16 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

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По его данным, за сутки прирост на уровне 0,4% зафиксирован в трёх регионах — Алтай, Тува и Ненецкий АО. Прирост 0,6% наблюдался в Магаданской и Новосибирской областях, Югре, Марий Эл.

Далее с приростом 0,7% следует большая группа регионов, в том числе Москва.