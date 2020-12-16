Горно-Алтайск, , 11:06 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом, что на 22 случая больше, чем накануне, 15 декабря. Общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 12 729, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 12 140 человек, в том числе 37 за последние сутки.

Зарегистрирован также новый летальный случай от COVID-19. Скончалась 85-летняя жительница Онгудайского района, у которой ранее диагностировали коронавирусную пневмонию, а также ряд других сопутствующих заболеваний.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 134 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 128 — от COVID-19, шесть — от иных причин», — отметили в оперштабе.

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