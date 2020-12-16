Элиста, , 11:08 — REGNUM В ближайшие месяцы в борьбе с пандемией коронавируса наступит переломный момент. Об этом заявил министр здравоохранения Республики Калмыкия Юрий Кикенов.

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"С увеличением числа лиц, получивших иммунизацию, уровень заболеваемости [COVID-19] будет падать. Я думаю, что уже в ближайшие месяцы наступит перелом в борьбе с пандемией, от которой устали все — и жители, и медработники», — отметил глава ведомства.

Однако до получения вакцины необходимо поберечь себя, соблюдая масочный режим, социальную дистанцию. Также стоит минимизировать контакты.

«Вакцинация будет проводиться строго по желанию. Все медики, ранее привитые, получили 100%-е иммунные ответы. С уверенностью можно сказать, что они застрахованы от заражения коронавирусом», — добавил министр.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкию поступила третья партия вакцины от COVID-19 в объёме 240 доз.

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