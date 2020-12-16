Токио, , 11:05 — REGNUM Студия геймдизайнера Хидео Кодзимы Kojima Productions намекнула, что вскоре она начнёт праздновать своё пятилетие. Первую публикацию она разместила 15 декабря на своей Twitter-странице.

Во второй публикации разработчики дали понять, что они выпустят несколько постов, в которых сообщат интересную для геймеров информацию. В частности, Kojima Productions уже опубликовала «обои» для рабочего стола в виде концепт-арта со знакомым геймерам персонажем.

https://twitter.com/KojiPro2015_EN/status/1339090452553744384

Напомним, Хидео Кодзима много лет работал в компании Konami, он покинул её в 2015 году. 1 апреля 2015 года разработчик объявил о создании собственной студии Kojima Productions.

Читайте ранее в этом сюжете: Xbox превратила огромную гору в «дисплей» для консоли Series X