Орел, , 10:59 — REGNUM Жительница Орла, инвалид-колясочник, отчаявшись добиться строительства нормального пандуса из подъезда дома, в котором она проживает, обратилась к президенту Владимиру Путину. Видеобращение для пресс-конференции президента, которая состоится 17 декабря, девушка выложила на своей странице в социальной сети.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович! Меня зовут Чумакова Ольга, город Орёл. Я инвалид первой группы, колясочник. Я прошу вас помочь посодействовать в строительстве пандуса, с помощью которого я бы могла беспрепятственно входить в свою квартиру. Пандус, который есть у нас в подъезде, очень крутой, и я им пользоваться не могу, коляска может перевернуться. Мои родители — пожилые люди, пенсионеры, им всё труднее поднимать меня по лестнице», — говорится в видеообращении девушки.

Как объяснила Ольга, на площадке подъезда, в котором она проживает, есть технический выход во двор — именно со стороны его она и просит сделать пандус. По проектно-сметной документации его стоимость составляет 230 тыс. рублей.

«В течение двух лет я добиваюсь от местной администрации, от нашей управляющей компании «Орёлжилэксплуатация» содействия в этом вопросе, но безрезультатно», — рассказала Ольга.

Между тем, удобный пандус девушке необходимо — без него она просто не имеет возможность жить нормальной жизнью.

Традиционная пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году состоится 17 декабря — в необычном формате. В этом году обратиться с вопросом к президенту может каждый житель страны — через колл-центры.