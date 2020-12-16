Москва, , 10:58 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 26 509 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Лабораторные исследования на коронавирус Mos.ru

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Это на 180 случаев меньше, чем днём ранее, когда исследования подтвердили 26 689 случаев заражения. При этом за сутки выписали по выздоровлению 26 490 человек.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 2 734 454 случая заражения SARS-CoV-2.