Новосибирск, , 10:57 — REGNUM Авиакомпания S7 Airlines возобновила выполнение еженедельных прямых рейсов из Новосибирска в Тамчи/Иссык-Куль (Киргизия). Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском аэропорту «Толмачёво».

"Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию России, предписано прохождение тестирования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трёх календарных дней. Граждане должны самостоятельно внести данные о результатах исследования на портале Госуслуги — отметили в воздушной гавани. — Для въезда в Киргизию иностранным гражданам и лицам без гражданства при регистрации на рейс необходимо предъявлять справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Справка должна быть оформлена не ранее 72 часов до вылета».

Рейсы выполняются на комфортабельных лайнерах Airbus A320Neo раз в неделю по вторникам. Рейс Тамчи — Новосибирск доступен только для граждан Российской Федерации и лиц, имеющих гражданство Российской Федерации.