Варшава, , 10:52 — REGNUM Студия CD Project Red дала понять, что не согласовывала вопрос о политике возврата средств за игру Cyberpunk 2077 с Sony и Microsoft. Об этом 16 октября сообщил портал Screen Rant.

Член совета директоров компании и старший вице-президент по развитию Михал Новаковски во время онлайн-конференции ответил на вопросы инвесторов, которых, прежде всего, интересовал вопрос о том, на кого ляжет основное «финансовое бремя», связанное с возвратом средств за игры.

«Следует понимать: у Microsoft и Sony есть политика возврата средств за каждый продукт, который выпускается в цифровом виде на их витринах», — сказал Новаковски, подчеркнув, что Sony и Microsoft не выстраивают политики специально под CD Project Red.

Разработчик сказал, что эти политики всегда существовали и действуют сегодня. Новаковски отметил, что любой геймер, купивший игру в магазинах PlayStation или Microsoft, может вернуть её при определённых условиях и получить деньги обратно.

«Наша процедура в случае с Microsoft и Sony не отличается от любой другой игры, выпущенной на любой из этих витрин», — добавил разработчик.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что владельцы PlayStation 4, купившие копию Cyberpunk 2077, пожаловались на то, что им отказали в возврате средств, несмотря на заявления CD Project Red. СМИ отметили, что это произошло из-за того, что подобный возврат нарушает политику Sony.

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