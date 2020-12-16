Брянск, , 10:55 — REGNUM Ещё 197 носителей коронавируса выявлено в Брянской области 16 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. В целом, с начала пандемии COVID-19 подтвердили же у 20 тысяч человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Брянской области достигло 20 тыс. 116. Завершили лечение выздоровлением 17 тыс. 835 человек, в том числе 230 пациентов выписали за минувшие сутки.

В лабораториях проведено 336 тыс. 556 исследований на инфекцию, из них 2649 тестов поступило за сутки.