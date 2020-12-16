Самара, , 10:52 — REGNUM Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлён в Самарской области. Соответствующее постановление губернатора региона 16 декабря опубликовано на сайте правительства области.

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Согласно обнародованному документу, режим самоизоляции для граждан пожилого возраста продлевается до 17 января 2021 года включительно. При этом предпринимателей и организации обязывают не допускать таких граждан в спортивные клубы, фитнес-центры, театры, кинозалы и культурно-досуговые учреждения.

Отмечается, что на территории Самарской области продолжает действовать масочный режим, также граждане обязаны соблюдать рекомендованную дистанцию. Предприятия общественного питания могут продолжать работу при заполнении не более 50% посадочных мест. Работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% своих сотрудников.

Согласно данным оперативного штаба Самарской области на 15 декабря, в регионе за сутки выявили 296 новых случаев заражения коронавирусом.

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