Якутск, , 10:53 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев продолжает оптимизировать управленческий аппарат — 16 декабря он подписал указ об очередном сокращении чиновников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: В Якутии сократили более 30 госслужащих

Под сокращение попали 129 штатных единиц в министерствах и ведомствах Якутии. Отдельные функции будут перераспределены между исполнительными органами государственной власти.

Айсен Николаев поручил в месячный срок привести структуру и штатное расписание в соответствие с новым указом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году было принято решение о сокращении численности чиновников на 30% в течение трёх лет. По новой структуре 15 декабря уже сокращенно 33 штатные единицы госслужащих.