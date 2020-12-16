Лос-Анджелес, США, , 10:43 — REGNUM Игра Call of Duty: Warzone стала доступна в России на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Об этом 15 декабря сообщила «Игромания».

Эту версию проекта выпустили к старту первого совместного сезона Black Ops Cold Warи Warzone, который состоится уже сегодня, 16 декабря. В нём геймеров ожидают новые виды оружия, новая карта и новый игровой режим.

Напомним, Warzone — это популярная «королевская битва», созданная на основе игры Call of Duty: Modern Warfare. Её релиз состоялся в марте 2020 года.

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