Новосибирск, , 10:39 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 16 декабря, вынесен приговор медицинской сестре детской туберкулезной больницы Александре Андрияновой. Она проходила по уголовному делу об издевательствах над детьми, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), — сообщили в прокуратуре Новосибирской области. — В суде установлено, что работник детской туберкулезной больницы жестоко обращалась с малолетним пациентом (девочкой). Медицинская сестра ударила ребёнка ладонью по лицу, а затем бросила на кровать, взяв за волосы».

Уточняется, что мировой судья приговорил Андриянову к 1 году исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новым заведующим новосибирской детской туберкулезной больницей назначена Татьяна Крошина.

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